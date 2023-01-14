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أبو حسنة: الاتفاق على آليات للتحرك بملف متضرري عدوان 2014

14 يناير 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، "عدنان أبو حسنة": "تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفية التحرك في هذا الملف".

وتابع أبو حسنة، خلال حديث إعلامي :"إن وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري حرب 2014، من أجل إنهاءه بشكلٍ كامل".

يذكر أنه تم تداول معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنه تم إنهاء ترتيبات صرف تعويضات أضرار حرب 2014.

ولفت إلى أنه قد حدثت نقاشات مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل رؤية لكيفية التحرك لإيجاد حلول لهذا الملف.

ونفى أبو حسنة للرأي نفيًا قاطعًا الحديث عن تفصيلات تقنية وأموال حيث أنها لم يبت فيها حتى الآن.

ودعا أبو حسنة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم نشر معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية للتأكد من صحتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وكالة الغوث #الأونروا #إعمار غزة #تعويضات #عدوان 2014 #حرب #أبو حسنة

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