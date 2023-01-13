إصابة شاب واعتقال آخر ومستوطنون يعتدون على الأهالي في الضفة

أصيب شاب خلال مواجهات اندلعت في القدس، اليوم الجمعة، واعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في أريحا وسلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في نابلس، فيما استهدف مقاومون حاجز الجلمة التابع لقوات الاحتلال شمالي جنين بعبوة محلية الصنع.

واعتدى مستوطنون، بالضرب المبرح على مجموعة من الشبان والمتضامنين الأجانب، خلال مشاركتهم في "مسار سياحي" بمنطقة جبلية قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن عددًا من المستوطنين هاجموا شبانًا ومتضامنين أجانب بـ "الهراوات" واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة فتاة برأسها بعد ضربها بشكل مباشر من قبل أحد المستوطنين.

كما أقدم مستوطنون، على اقتلاع وتكسير 65 غرسة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن غرسات الزيتون تتراوح أعمارها ما بين 5-10 سنوات، وتعود للمواطنين تيسير ناجي، والشيخ جميل جمعة، ومصطفى جبارة.

ونقلت عن المواطنين المتضررين قولهم إن مستوطني مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين، حطموا الأشجار في المنطقة "بنات بر" غرب كفر الديك.

وأضافوا أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة للاعتداء من قبل المستوطنين الذين يحاولون طردهم من المنطقة من اجل السيطرة عليها وتوسعه المستوطنات.

كما دمر المستوطنون غرفة زراعية للمواطن أحمد علي أحمد بمنطقة "خلة الشنارة" ببلدة كفر الديك، ووضعوا العلم الإسرائيلي على شجرة "سرو" بأرض المواطن داود عبد الله الديك.

وفي القدس، أصيب شاب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور، ألقى خلالها الشبان الحجارة تجاه قوات الاحتلال، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المواطنين.

كما تركت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، فلسطينيا في العراء بعد أن أجبرته على هدم منزله في حي بيت حنينا شمال المدينة.

وقال المواطن حربي الرجبي، في تصريح صحفي، إن موظفي البلدية اقتحموا منزله وأمروه بالبدء على الفور في هدمه.

وأضاف أنه أُجبر على هدم المنزل البالغة مساحته 100 متر مربع، يأويه مع أطفاله السبعة، وإلا فسيتعين عليه دفع تكاليف باهظة إذا هدمه موظفو البلدية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري شمال غرب المدينة.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد وهدان، أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، والذي يفصل محافظة نابلس عن محافظة جنين.

المصدر / حرية نيوز