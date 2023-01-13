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الاحتلال يعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج من جنين

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بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل القيادي في حماس عبد الباسط الحاج من جنين

13 يناير 2023 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة القيادي في حركة حماس والأسير المحرر الشيخ عبد الباسط الحاج بعد اقتحام منزله في بلدة جلقوس قضاء جنين.

 واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بصحبة كلاب بوليسية بلدة جلقموس ، حيث اعتقلت القيادي الحاج وصادرته مركبته الخاصة.

ويأتي اعتقال القيادي الحاج (52 عاماً)، بعد أقل من شهرين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 21 شهراً في الاعتقال الإداري.

والقيادي الحاج أسير سابق، قضى نحو 20 عاماً في الأسر أمضى معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني من مشاكل صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، وزادت ظروف السجن القاسية من معاناته، حيث أنه لا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال أن تعيد اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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