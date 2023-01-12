فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدعليس: أولويات "العمل الحكومي" تتركز على خدمة المواطن وتجويد الخدمات

الاحتلال يسلّم مقدسيين قرارات منع سفر وإبعاد عن الأقصى والقدس

شهيدٌ وإصابات برصاص الاحتلال في قباطية

تعرف على مباريات الجمعة في الدوري بغزة

هنية يلتقي وينسلاند في الدوحة ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

أبو عرة: ارتقاء الشهداء يثبت بسالة شعبنا في التصدي لإجرام الاحتلال

نابلس.. أمن السلطة يعتدي على المعتقل السياسي أبو العدس وزوجته بالمحكمة

"الهيئة الوطنية": قوانين الاحتلال العنصرية لن تنجح في كي وعي شعبنا بالداخل

4 مباريات في افتتاح الجولة الـ13 من دوري المحترفين

صيدم يتولى تدريب خدمات خان يونس

الاحتلال يسلّم مقدسيين قرارات منع سفر وإبعاد عن الأقصى والقدس

12 يناير 2023 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
...

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شبّانًا مقدسيين، قرارات بمنع السفر وبالإبعاد عن المسجد الأقصى، ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الاحتلال سلّم لؤي ناصر الدين قرارًا بمنع السفر مدة ثلاثة أشهر، وماجد الجعبة قرارًا بمنع دخول الضفة الغربية مدة أربعة أشهر، وحمزة زغير قرارًا بمنع السفر مدة ستة أشهر، ونهاد زغير قرارًا بتجديد منع السفر مدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أبعد الشاب دانيال زهير أبو نصرة، من بلدة الطور، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى مدة 45 يومًا، قابلة للتجديد، وذلك عقب اقتحام منزله.

وكانت سلطات الاحتلال قد جدّدت اليوم القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية.

كما اقتحمت منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارًا بمنعه من السفر لمدة ستة أشهر.

وتمارس سلطات الاحتلال سياسات التضييق على المقدسيين، بالاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والإبعاد عن المسجد الأقصى، بهدف تهجيرهم من المدينة المقدّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة