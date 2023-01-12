الاحتلال يسلّم مقدسيين قرارات منع سفر وإبعاد عن الأقصى والقدس

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شبّانًا مقدسيين، قرارات بمنع السفر وبالإبعاد عن المسجد الأقصى، ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الاحتلال سلّم لؤي ناصر الدين قرارًا بمنع السفر مدة ثلاثة أشهر، وماجد الجعبة قرارًا بمنع دخول الضفة الغربية مدة أربعة أشهر، وحمزة زغير قرارًا بمنع السفر مدة ستة أشهر، ونهاد زغير قرارًا بتجديد منع السفر مدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أبعد الشاب دانيال زهير أبو نصرة، من بلدة الطور، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى مدة 45 يومًا، قابلة للتجديد، وذلك عقب اقتحام منزله.

وكانت سلطات الاحتلال قد جدّدت اليوم القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة الغربية.

كما اقتحمت منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارًا بمنعه من السفر لمدة ستة أشهر.

وتمارس سلطات الاحتلال سياسات التضييق على المقدسيين، بالاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والإبعاد عن المسجد الأقصى، بهدف تهجيرهم من المدينة المقدّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين