شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في قباطية

استشهد شاب وأصيب 4 آخرون مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه.

وأشارت إلى إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال، إحداها حرجة لشاب في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عصر اليوم في قباطية إثر اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال البلدة ومحاصرة منزل سكني، اعتقلت منه الشاب محمد علي كميل (24 عاما).

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في بيانات منفصلة عن تصدي عناصرها للقوات المتوغلة بالرصاص الحي والقنابل المحلية.

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وباستشهاد كميل يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال 24 ساعة في الضفة الغربية إلى أربعة، هم سمير أصلان (41 عامًا) من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وأحمد أبو جنيد (21 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس، وسند سمامرة (18 عامًا) من بلدة السموع بالخليل.



المصدر / فلسطين أون لاين