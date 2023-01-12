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"الأشغال" تُنهي حصر أضرار عدوان أغسطس 2022

12 يناير 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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"الأشغال" تُنهي حصر أضرار عدوان أغسطس 2022

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، حصر أضرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أغسطس عام 2022 الماضي.

وقالت الوزارة: إن عدد الوحدات السكنية المهدومة كليًا بلغ (36) وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المتضررة بأضرار جزئية متفاوتة حوالي (1,703) وحدة، منها حوالي (144) وحدة سكنية بشكل بالغ غير صالح للسكن و(1,559) وحدة سكنية متضررة ضررًا متوسطًا.

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وذكرت أنها أرسلت العديد من المطالبات للجهات المانحة، بهدف توفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في الخامس من آب/ أغسطس من العام الماضي بعد استهداف عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس القائد خالد منصور وردت حركة الجهاد الإسلامي عليه بإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد يومين من العدوان تم الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار.

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وأدى إلى استشهاد 49 مواطناً من بينهم 19 طفلاً و4 نساء وإصابة 360 شخصًا على الأقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حركة الجهاد الإسلامي #وزارة الأشغال العامة والإسكان #الاحتلال الإسرائيلي #عدوان أغسطس

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