"الأشغال" تُنهي حصر أضرار عدوان أغسطس 2022

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، حصر أضرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أغسطس عام 2022 الماضي.

وقالت الوزارة: إن عدد الوحدات السكنية المهدومة كليًا بلغ (36) وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المتضررة بأضرار جزئية متفاوتة حوالي (1,703) وحدة، منها حوالي (144) وحدة سكنية بشكل بالغ غير صالح للسكن و(1,559) وحدة سكنية متضررة ضررًا متوسطًا.

اقرأ أيضًا: "الدول العربية" تدين "العدوان الإسرائيلي الهجمي" على قطاع غزة

وذكرت أنها أرسلت العديد من المطالبات للجهات المانحة، بهدف توفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في الخامس من آب/ أغسطس من العام الماضي بعد استهداف عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس القائد خالد منصور وردت حركة الجهاد الإسلامي عليه بإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد يومين من العدوان تم الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار.

اقرأ أيضًا: من هو خالد منصور الذي اغتاله الاحتلال في رفح؟

وأدى إلى استشهاد 49 مواطناً من بينهم 19 طفلاً و4 نساء وإصابة 360 شخصًا على الأقل.

المصدر / فلسطين أون لاين