2 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر بـ(إسرائيل)

ارتفعت معدلات الفقر في دولة الاحتلال، حيث أظهر تقرير الفقر السنوي الذي صدر عن ما تسمى مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الخميس، أن نحو 2 مليون يعيشون تحت خط الفقر بينهم 853 ألف طفل، ونحو 213 ألفا من كبار السن المتقاعدين.

ووفق التقرير، فإن معدل الفقر في (إسرائيل) زاد عن العام 2021 ضعف المعدل، ويمثل هذا زيادة مقارنة بالعام 2020، حيث كان هناك 1877594 شخصًا تحت خط الفقر.

ووفقا للتقرير أيضا، فإنه بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة من 20.6% إلى 21.0%، وزادت نسبة المواطنين الفقراء من 20.5% إلى 21.0%، كما ارتفعت نسبة الأطفال الفقراء من 27.2% إلى 28.0%.

وصفت المؤسسة هذه الارتفاعات بـ"المعتدلة"، مشيرة إلى أن التقديرات توحي إلى التفاؤل بسبب ما وصفته "الانتعاش المثير للإعجاب في سوق العمل.

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وبحسب التقرير، فإن نسبة العائلات الفقيرة العاملة زادت بشكل طفيف، وانخفضت نسبة العائلات العاملة المستقلة الفقيرة بنسبة 1.3%، وذلك بسبب التعافي والانتعاش لدى العاملين المستقلين من الإغلاق الوبائي خلال جائحة كورونا.

وعلى الرغم من البيانات التي تظهر الانخفاض في معدلات الفقر لدى بعض الشرائح والقطاعات، لا يزال هذا ارتفاعا في مستوى الفقر، وقد تم تسجيل أعلى نسبة على وجه التحديد بين كبار السن التي بلغت 16.4% في العام 2020، لترتفع إلى 17.6% عام 2021.

وأرجع "التأمين الوطني" ذلك قائلا إن "جزءا من سبب المعطيات المرتفعة عن الفقر، ينبع من توقف المنح المالية الخاصة التي تم تقديمها في عام 2020، وأيضا المشاركة المنخفضة في سوق العمل".

ويستدل من المعطيات الواردة في التقرير أنه في عام 2021، ارتفع متوسط ​​الدخل الصافي للفرد، والذي يتم اعتماده عند تحديد خط الفقر، بمعدل معتدل 1.3%، وبلغ 2849 شيكل، وأتى هذا الارتفاع نتيجة تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48