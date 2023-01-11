فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالبان تعلن صناعة أول سيارة رياضية في أفغانستان

بيانٌ مهمٌّ من مجموعات "عرين الأسود" في نابلس

"هيئة الأسرى" تدين خطوات كنيست الاحتلال ضد أسرى القدس والداخل المحتل

الشرط الوحيد الذي يفصل مبابي عن ريال مدريد

الكنيست يصدّق على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل

"الإعلامي الحكومي" يعتمد مجلس الإدارة الجديد لـ "شركات الإنتاج الإعلامي"

"كورونا" انتهت وقد تعود في هذه الحالة.. تعرف إلى التفاصيل

مدرب برشلونة السابق مرشح لقيادة أتلتيكو مدريد خلفاً لسيميوني

عطون يدعو لدعم الأسرى وإسنادهم أمام إجراءات الاحتلال المتصاعدة

وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب عطل فني

عطون يدعو لدعم الأسرى وإسنادهم أمام إجراءات الاحتلال المتصاعدة

11 يناير 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
...
المتطرف إيتمار بن غفير

قال النائب المقدسي أحمد عطون، إن المطلوب من الكل الفلسطيني الوقوف وقفة جادّة، مع الأسرى الفلسطينيين، تجاه ما تفرضه حكومة الاحتلال من إجراءات عقابية بحقهم.

وأكد عطون أن الاحتلال يشنُّ حربًا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأسراه من قبل اليمين المتطرف، بوتيرة متسارعة، ويسابق الزمن لفرض أجندات جديدة ووقائع على الأسرى.

وأضاف: "هذا الكيان والأصوات التي نسمعها تعمل على سنّ قانون إعدام الأسرى والتضييق على حياتهم ومنع علاج الأسرى وخروجهم للفورة تأتي في سياق الحرب المفتوحة والتضييق على أسرانا في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لعقوبة من يقاومه ويرفع صوته بتجريمه، بشكل مركّب، مبينًا أن كل الإجراءات التي سنّها الاحتلال بحق الأسرى، مخالفة لكل الأعراف الدولية.

وتابع: "المطلوب أمام هذه الإجراءات أن نتحرك بشكل سريع وفوري على المحافل الدولية لتجريم الاحتلال ورفع صوتنا عاليا ولا نترك أسرانا وحيدين يلعب في أعمارهم ومستقبلهم وقتلهم هؤلاء المجرمين".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، في "حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة".

تويتر تويتر
#الأسرى #سجون الاحتلال #أحمد عطون #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة