الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تنظم مهرجان "القدس لنا بوصلة"

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، مهرجاناً بعنوان "القدس لنا بوصلة"، وذلك ضمن أسبوع الرباط المقدسي.

وشارك في المهرجان المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي والأكاديمي الدكتور أنس المصري، إلى جانب أم عاصف البرغوثي وعدد آخر من المرابطات المقدسيات.

وشملت فقرات المهرجان عروضاً تمثيلية مؤيدة للمقاومة، وسط أناشيد وطنية وهتافات من الطلبة لحركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام.

اقرأ أيضا: خاطر: اعتصام بيرزيت انتصار لإرادة الحركة الطلابية

وأكد المتحدثون على أهمية الرباط في المسجد الأقصى تزامناً مع المخاطر المتزايد بحقه، ومحاولات المستوطنين فرض خطط تهويدية جديدة.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بالجامعة إبراهيم بني عودة إن "المهرجان يأتي في إطار سعي الكتلة، لتوعية وتثقيف الطلبة بالأخطار المحدثة بالمسجد الأقصى".





















المصدر / فلسطين أون لاين