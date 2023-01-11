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إزالة حوالي 4 آلاف طن من النفايات وترحيلها لمكب بلدية غزة

11 يناير 2023 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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إزالة حوالي 4 آلاف طن من النفايات وترحيلها لمكب بلدية غزة

زار فريق من سلطة المياه وجودة البيئة مجلس تطوير وتخطيط وادي غزة للاطّلاع على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وادي غزة حيث تم الاجتماع مع  المدير التنفيذي للمجلس م.أحمد سمارة.

وأكد أحمد سمارة على أنّ أعمال إزالة النفايات بالمنطقة الشرقية جارية، وأنه تم إزالة حوالي 4 آلاف طن وترحيلها لمكب بلدية غزة إضافة إلى البدء بعمل دراسة للتشجير في محتويات تصميم طرق الري ورسم الخرائط النباتية.

وشدد مسيّر وحدة حماية البيئة محمد مصلح على ضرورة وأهمية التنسيق الكامل مع اللجنة التوجيهية لمتابعة مشروع وادي غزة وإطلاعها على التطور وسير العمل.

وأكد سمارة على أنه سيتم إنشاء مبنًى إداري خلال  العام الحالي بالإضافة إلى بناء جدران استنادية بطول 90 مترًا في المناطق الأكثر تضررًا والتي تتعرض للغرق خلال فيضان وادي غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بلدية غزة #وادي غزة #حماية البيئة #ازالة النفايات

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