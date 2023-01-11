4 حالات مرضية تشتد في الشتاء وطرق الوقاية منها

في مقال نشرته مجلة نورث وسترن الطبية أشارت د. كاثرين سي تشينغ، اختصاصية طب الأمراض الباطنية في مركز نورث وسترن الطبي الأميركي إلى ارتباط الطقس البارد بـ 4 مشاكل صحية وأمراض تزداد شدتها لدى المصابين، وتحدثت عن طرق الوقاية منها، وهي:

1- اضطراب في الصحة النفسية

من الوارد أن يصاب الشخص باضطرابات المزاج والاكتئاب في جميع فصول السنة، إلا أن هذه الحالة تشتد خلال فصل الشتاء. ويرجح الأطباء أن السبب في ذلك يرجع إلى قلة تعرض الجسم لأشعة الشمس، وبالتالي نقص إنتاج فيتامين (د) وزيادة الخمول وتفضيل العزلة والبقاء في المنزل تفادياً للتعرض للمطر والهواء البارد. وللتغلب على هذه المشاعر وأعراض الكآبة تقترح د. كاثرين التمسك بروتين يتضمن الخروج من المنزل يومياً أو الجلوس بالقرب من النافذة كل يوم للتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى تنشيط الجسم بالرياضة والتواصل اليومي مع أشخاص إيجابيين.

2- الأمراض الجلدية

للبرد تأثير في البشرة، حيث يزيد من جفافها ويقلل ترويتها، مما يسهم في زيادة فرصة التعرض لمشاكل جلدية وبخاصة بين من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فمثلاً، يحفز التغير في درجة الحرارة والرطوبة بدء نوبات الأعراض الحادة للمصابين بالأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية والأكزيما. ومن المعروف أن الصدفية مرض مناعي ترافقه غالباً أمراض مناعية أخرى، مثل الروماتويد، الذئبة الحمراء، الوبيشيا، كرونز وغيرها، والتي قد تتحفز أو تشتد مع بدء النوبة الحادة من هذا المرض. لذا، من المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية الجلد من البرودة عبر استخدام كريمات الترطيب الطبية والكريمات العازلة للماء كالفازلين، وذلك للحفاظ على رطوبة البشرة وتوفير طبقة عازلة تحميها.

3- أمراض الجهاز التنفسي

الطقس البارد وتجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة والدافئة يشكل بيئة لانتشار فيروسات الانفلونزا ونزلات البرد، وبالتالي الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الالتهابية مثل التهابات الحنجرة والبلعوم والجيوب الأنفية والرئة ونوبات الربو.

لذا، ينصح باتباع الإرشادات الوقائية وتنظيف اليدين ولبس الكمام لتجنب العدوى. ويضاف إلى ذلك دور البرودة، التي ترافقها الرطوبة والأمطار، في تحفيز نوبات الربو وتفاقمها. كما ينصح المصابون بالربو بالحرص على استخدام العلاجات الوقائية والبخاخ يومياً مع اتباع الإرشادات الوقائية لمنع الإصابة بالعدوى الفيروسية.

4- ألم المفاصل

تزداد نوباتها وشدتها خلال فصل الشتاء، حيث يعاني معظم المصابين بالروماتيزم والخشونة من زيادة الألم وتيبس المفاصل خلال الأجواء الباردة. وقد نسبت عدة نظريات علاقة آلام المفاصل بالجو البارد، مع التغيرات في الضغط الجوي وسلوكيات الخمول الشتوي وقلة التعرض للشمس وزيادة في سماكة السائل الزليلي الموجود في المفصل. ولتقليل آلام المفاصل وتيبسها توصي الكلية الأميركية للطب الرياضي بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني خمس مرات في الأسبوع. ومن المفيد أيضاً اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات (غني بالمكسرات والسمك والأغذية الغامقة اللون) والابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة والتدخين.

المصدر / وكالات