طبقة الأوزون تتعافى ببطء وقد يغلق عام 2066

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن طبقة الأوزون تتعافى بمعدل بطيء ولكنه مهم، بحيث يمكن إغلاق الثقب فوق القارة القطبية الجنوبية بالكامل في غضون 43 عامًا.

وفقًا لتقييم أجراه العلماء، والذي يتم كل أربع سنوات، فإن عملية استعادة طبقة الأوزون تتقدم في اتجاه إيجابي بعد أكثر من 35 عامًا من موافقة جميع دول العالم على وقف إنتاج المواد الكيميائية التي تضر بطبقة الأوزون.

قال الخبراء إنه إذا استمرت السياسات الحالية كما هي، فقد تصل مستويات الأوزون بين المناطق القطبية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الثمانينيات وبحلول عام 2040 فإن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

ولفت هؤلاء الخبراء الذين نشروا تقديراتهم لأربع سنوات تحت إشراف الأمم المتحدة إلى أن "التخلص التدريجي من حوالي 99% من المواد المحظورة التي تدمر الأوزون أتاح الحفاظ على طبقة الأوزون وساهم بشكل كبير في تعافيها في الجزء العلوي من طبقة الستراتوسفير وتقليل تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس".

المصدر / وكالات