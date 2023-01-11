هجوم متبادل بين لابيد ونتنياهو

شن رئيس المعارضة في دولة الاحتلال "يائير لابيد"، مساء الثلاثاء، هجوماً على حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وقال لابيد في تغريدة له عبر صفحته على موقع "تويتر" :" هكذا تنهار الديمقراطية في يوم واحد، يقول وزير الأمن القومي "بن غفير" إنهم سيستخدمون شاحنات رش المياه ضد متظاهرينا، وعضو الكنيست فوغل يقول إنه يجب إلقاء القبض علينا أنا وغانتس ووضعنا في السجن بتهمة الخيانة.

وأضاف: "في بئر السبع يحاولون دهس طلابنا لأنهم يحتجون ويمارسون حقهم في حرية التعبير، لن ندعهم يدوسوننا نحن وبلدنا الحبيب.

ورد نتنياهو على لابيد قائلاً: في بلد "ديمقراطي" صحيح لا يتم اعتقال قادة المعارضة، ولكن أيضا لا يتم نعت وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يتم تحريض الجمهور لتنفيذ أعمال شغب وعنف.

ولاحقا رد لابيد على تغريدة نتنياهو قائلا: يا نتنياهو، في بلد "ديمقراطي" لا يتم دهس الجمهور، ولا الدوس على نظام القضاء، لقد أصبحت رئيس حكومة ضعيفًا يرتجف خوفًا من شركائه المتطرفين، إنهم لا يحسبون لك حسابا، ويقودون دولة الاحتلال إلى الانهيار.

وبدوره دعا وزير قوات الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الجميع في اليمن واليسار لتهدئة الوضع.

وقال غالانت في تغريدة له عبر تويتر: "نحن ندخل منطقة خطرة جراء التصريحات، حتى في أوقات الجدل المحتدم، فإن دور القادة هو الحفاظ على وحدة الشعب.

المصدر / وكالات