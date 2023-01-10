أول تصريح صحفي من حركة حماس حول قمع السلطة "مسيرة نابلس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم: ندين بشدّة قمع مسيرة نابلس السلمية وندعو السلطة للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وأضافت الحركة، على لسان الناطق باسمها د. عبد اللطيف القانوع: ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدَّة قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس، للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية ورفاقه وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة، وتعاملها مع الأهالي بالرّصاص وقنابل الغاز والصوت، ونعدّ ذلك جريمة بحقّهم، وسلوكًا مستنكرًا ومنافيًا لكل الأعراف والقيم الوطنية.

وأردف القانوع: "نؤكّد أنَّ أهلنا في عموم الضفة الغربية، وهم يواجهون بكل بسالة تصاعد جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها العنصرية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، بحاجة إلى دعم وإسناد وتعزيز حالة الصمود لديهم، بدل ملاحقتهم واعتقال ناشطيهم".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وحماية حريّة شعبنا في التعبير عن الرأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين