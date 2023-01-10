الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير نبيل مسالمة (51 عامًا) من الخليل، لحظة الإفراج عنه من سجن "النقب"، بعد أن أمضى 23 عامًا في الاعتقال.

وقال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال صعَّدت من إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسّعت من دائرة استخدامها بعد أن تركزت هذه السياسة بحقّ الأسرى المقدسيين.

يُشار إلى أنّ الأسير مسالمة اعتُقل عام 2000، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 عامًا، وقد تعرَّض للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 27 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين