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في الضفة الغربية

برلمان الاحتلال يصادق على تمديد العمل بقانون الطوارئ

10 يناير 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) - أرشيف

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي يفرضها قانون الاحتلال على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد".

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وأفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأنه أيّد مشروع القانون 58 عضوًا في برلمان الاحتلال (الكنيست) من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضوًا، مشيرة إلى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وتم سنّ (قانون) الأبارتهايد، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة.

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ويمنح القانون صلاحيات لمحاكم الاحتلال بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات أخرى لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم، كما يمنحها الصلاحيات لسجن فلسطينيي الداخل رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#برلمان الاحتلال #قانون الطوارئ #الضفة الغربية #الكنيست

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