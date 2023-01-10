"حماس": شعبنا في النقب يزداد تمسّكاً بأرضه وهويته الوطنية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه، أن الشعب الفلسطيني الصامد في النقب المحتل يزداد تمسكاً بأرضه وهويته الوطنية، داعياً أبناء الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى مزيد من التكاتف والوحدة والصمود في وجه المحتل، دفاعاً عن الأرض والمقدّسات والهوية الوطنية.

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وقال في تصريح صحفي بمناسبة حلول ذكرى هبّة النقب: "نبرق بالتحية والاعتزاز إلى شعبنا الصامد في النّقب المحتل، والذي انتفض ضد سياسات التهجير التي استهدفت وجوده على أرضه، ورفضاً لمخطّطات الاحتلال الساعية لطمس معالم المنطقة التاريخية وآثارها العربية الفلسطينية".

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وطالب المنظمات الحقوقية وأصدقاء فلسطين حول العالم بتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في النقب والداخل المحتل، الذين يتعرّضون "لانتهاكات عنصرية فاشية ممنهجة، تستدعي الإدانة والتجريم والملاحقة القضائية في المحافل الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين