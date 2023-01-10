7 أغذية لا تحفظها في ثلاجتك لهذه الأسباب

كثيرون منا يعتقدون أن وضع مادة غذائية ما في الثلاجة يمنحها عمراً أطول، أليس كذلك؟ ليس تماماً. ففي حين أن نواياك جيدة، إلا أن تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة يمكن أن يفسد مذاقها وملمسها.

خبراء موقع "ليف سترونغ" يحددون أطعمة عدة يجب عدم حفظها في الثلاجة، ويقترحون أفضل الطرق لإبقائها طازجة.

1- الطماطم

عندما تتعرض الطماطم للهواء البارد، تتغير تركيبتها الكيميائية، مما يجعلها ذات نكهة أقل حيوية، فدرجات الحرارة المنخفضة تقلل من مستويات المركبات الكيميائية المسؤولة عن الرائحة والذوق في الطماطم.

2- البصل

لا ينبغي تخزين البصل غير المقطع في الثلاجة. هذه هي الحالة التي قد يؤدي فيها تخزين المنتجات في الثلاجة إلى التعجيل في تلفها.

3- البطيخ

حفظ البطيخ الكامل غير المقطع في الثلاجة يقلل من خصائصه الغذائية. فقد درس الباحثون البطيخ المخزن لمدة 14 يوماً في ثلاث درجات حرارة مختلفة، وتبيّن لهم أن القيمة الغذائية للبطيخ تراجعت كلما زادت مدة بقائه في الثلاجة.

4- الريحان

من الأفضل الاحتفاظ بالأعشاب مثل الريحان في درجة حرارة الغرفة. وللحصول على أفضل تخزين، ضع سيقان الريحان في وعاء طويل مملوء بالماء بعيداً عن أشعة الشمس.

5- البطاطا

كما هو الحال مع الطماطم، يتغير التركيب الكيميائي للبطاطا عند وضعها في الثلاجة. درجات الحرارة الباردة تحول النشا إلى سكر، مما يؤدي إلى تغيير في الملمس، ويجعلها أسوأ بالنسبة لشخص يحاول أن يراعي نسبة السكر في الدم.

6- الخيار

هل لاحظت يوماً أن الخيار المبرد يبدو أقل من المرغوب فيه بعد أيام قليلة؟ يحدث ذلك بسبب تلفه من الهواء البارد إذا وضع في الثلاجة لأكثر من ثلاثة أيام؛ لذا، فإنه من الأفضل تخزين الخيار بشكله الكامل في درجة حرارة الغرفة في منطقة جيدة التهوية.

7- الثوم

إذا كنت تخطط لاستخدام الثوم على الفور، فتأكد من أنه طازج قدر الإمكان وقت الشراء، قم بتخزين الثوم في مكان جيد التهوية، مثل كيس شبكي، وبعيداً عن المناطق الدافئة في المطبخ، مثل المواقد أو النوافذ المشمسة.

المصدر / وكالات