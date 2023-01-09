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د.بحر يهاتف الإعلامي المسحال ويشيد بدوره في خدمة القضية الفلسطينية

09 يناير 2023 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، أمس، الإعلامي في قناة الجزيرة الفضائية تامر المسحال، مشيدًا بدوره الإعلامي المهني والوطني في خدمة القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية.

وثمّن بحر ما يقدمه الإعلامي المسحال والتي تعبّر عن نبض الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى ينال حريته.

واستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، حملة التحريض التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني وأعوانه ضد الإعلامي ابن فلسطين تامر المسحال، مؤكدًا تقدير شعبنا وكل أحرار العالم لما يقوم به الإعلامي المسحال وكل الإعلاميين أصحاب الرسالة الإعلامية السامية.

من جهته؛ أعرب المسحال عن اعتزازه بهذا الاتصال، وأنه سيواصل رسالته الإعلامية المهنية والوطنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أحمد بحر #ما خفي أعظم #تامر المسحال

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