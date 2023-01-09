أفضل 5 طرق تصغير المعدة طبيعيًّا ومدة تقليصها

محمد زقوت

تعتبر طرق تصغير المعدة طبيعيًّا دون جراحة ذات أهمية كبيرة عند بعض الأشخاص الذين يعانون من تمدد بحجم المعدة، وقدرتها على استيعاب الكثير من الأغذية والمشروبات.

ويلجأ هؤلاء الأشخاص إلى ما يسمى بـ تصغير المعدة دون جراحة وهو إجراء يقوم به شخص يعاني من هذه الحالة (التمدد) بهدف تغيير نمط حياته، والتي تساعده بشكل كبير ليصبح حجمها طبيعيًّا وغير قابل للتمدد إلى حد ما في احتواء الطعام والشراب المناسب.

ونستعرض لكم في موقع "فلسطين أون لاين" تعريف المعدة وحجمها وأهم طرق تصغير المعدة طبيعيًّا دون اللجوء إلى عمليات جراحية.

تعريف المعدة:

وتعمل المعدة ضمن أجزاء الجهاز الهضمي الأساسي، والتي تقوم بالبداية باستقبال الطعام والشراب القادم من المريء وتخزينه، ومن ثم إفراز أنزيمات هضمية وحمض معدي لهضمه، ليصبح انتقاله للأمعاء الدقيقة طبيعيًّا وسهلًا.

ما هو حجم المعدة الطبيعي؟

يقدر حجم المعدة الطبيعي من حيث طولها إلى حوالي 30.5 سم وبعرض حوالي 15.2 سم، وتمكن المشكلة الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة والمشروبات بشكل كبير لقدرة معدتهم على التمدد إلى ما يتراوح بين 1 لتر إلى 1.5 لتر، ويعمل هذا التمدد إلى شعور الشخص بـ الجوع وفي حال فراغها يسارع للأكل والتي تكون نتيجته زيادة في الوزن وصعوبة في الحركة والنشاط.

ولهذا يبحث اليوم هؤلاء الأشخاص عن عدد من الطرق المهمة التي يكون بمقدورها السيطرة والتخلص من هذا التمدد الذي يزيد من وزنهم ويقلل من نشاطهم وحيويتهم، من خلال ما يعرف بطرق تصغير المعدة طبيعيًّا.

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ما هي أهم طرق تصغير المعدة طبيعيًّا دون جراحة؟

تتعدد طرق تصغير المعدة بشكل طبيعي بدون جراحة في أكثر من شكل، بهدف تقليص المعدة والحدّ من تمددها، وهنا سنتعرف على أهم الطرق التي تساعد في هذا المجال، على النحو التالي:

1. الغذاء الصحي المتوازن:

يُعد الغذاء الصحي المتوازن من أهم وأول الطرق التي تساعد على تقليص المعدة بشكل طبيعي من خلال تناول هذا الشخص كميات مناسبة من العناصر الغذائية اللازمة، والذي يكون بمقدوره مد الجسم بالنشاط والحيوية اللازمة، من خلال تناول الوجبات التي يأكلها الشخص خلال يومه والذي ينتج عنها فوائد عديدة تساعد الشخص على المحافظة على وزنه وصحته وكذلك الوقاية من الأمراض الناتجة عن نقص هذه العناصر التي تمد الشخص بالطاقة والحيوية والتي تتمثل في التالي:

الكربوهيدرات: تتواجد الكربوهيدرات في الأطعمة التي تحتوي على النشويات والسكريات وهي من أهم العناصر التي تمدّ الجسم بالطاقة والحيوية.

البروتينات: عبارة عن أحماض أمينية موجودة في اللحوم والأسماك والبيض والألبان والمكسرات والبقوليات، ويكون دورها في الجسم بناء العضلات وأعضاء الجسم ومكوناته من شعر وجلد وغيره.

الدهون: تعمل الدهون كمصدر مهم لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، لاحتوائها على السعرات الحرارية اللازمة للجسم وحيث يوفر كل جرام 9 سعرات حرارية.

الفيتامينات: تُعد الفيتامينات مهمة للجسم ولكن بكمية معينة، وذلك لبقاء خلايا الجسم بحالة جيدة وتختلف أدوار كل واحد منها في الجسم.

المعادن: يكمن دور المعادن في توزان سوائل الجسم وتنظيم عملياته في بناء بعض مكونات الجسم كـ الأسنان والعظام وغيره.

الماء: يعتبر الماء من أهم مكونات جسم الإنسان ويساعد في نقل العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات ويحتوي الجسم على 50% إلى 60% من ماء، والذي يساعد المعدة في عديد من الفوائد.





2. طريقة الأكل:

تعتبر طريقة الأكل من حيث السرعة والبطء، عملية فارقة في تقليص المعدة أو تمددها وذلك لأنّ الجسم يحتاج إلى وقت يتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ليقوم بإرسال رسائل إشباع للدماغ.

فعليك الابتعاد عن الأكل السريع وتناول الطعام بشكل بطيء مع مضغه جيدًا ليكون جسمك قادرًا خلال هذا الوقت على الشعور بالشبع والاكتفاء بكميات قليلة من الطعام، وهذا عامل في غاية الأهمية في تصغير سعة المعدة دون جراحة وبشكل طبيعي.

3. أوقات شرب الماء اللازمة لـ تصغير المعدة طبيعيًّا:

يعتبر دور وقت شرب الماء عامل مساعد ومهم في المحافظة على حجم المعدة الطبيعي وعدم تمددها وشعورها بالشبع والتي يُقلل فيها الشخص من تناول الطعام بشكل كبير، وذلك من خلال اتباع طريق معينة لـ شرب الماء، وهي كالتالي:

شرب الماء وقت الإحساس بالجوع. شرب الماء قبل الأكل. شرب الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة. شرب الماء عند الاستيقاظ من النوم. شرب الماء قبل النوم.

ولا بد من الإشارة إلى الكمية اللازمة لـ شرب الماء للرجال والنساء في الأجواء المعتدلة، حتى يكونوا قادرين على منع تمدد معدتهم وتقليصها بدون جراحة وبشكل طبيعي.

4. النوم الكافي:

تساعد ساعات النوم الكافية بشكل كبير في تنظيم هرمونات الجسم المسؤولة عن الشعور بالجوع والإشباع، ويلعب النوم دورًا مهمًّا في زيادة الشعور بالجوع، مما يساهم بشكل جيد في تقليص وتصغير المعدة بدون عمليات جراحية، في حال الإحساس بالجوع وعدم تلبية مطلبها.

5. ممارسة الرياضة:

تساهم ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة والمستمرة، في عملية حرق دهون الجسم، والدهون الموجودة في جدار المعدة، تعتبر الدهون من ضمن العوامل التي تعمل على تمدد المعدة وزيادة حجمها.

فالرياضة تعد من أحد الطرق الجيدة التي تساعد على تصغير المعدة، من خلال المساعدة في هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية بالجسم.







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مدة تصغير المعدة طبيعياًّ:

وبالنهاية حدد بعض الخبراء مدة تصغير المعدة بشكل طبيعي من خلال ضرورة اتباع هذا الطرق في تصغيرها وتقليصها إلى الحجم الطبيعي والحد من تمددها، وتتراوح المدة تصغير المعدة بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع، دون اللجوء إلى عمليات جراحية قد يترتب عليها نتائج يصعب تحملها.

المصدر / فلسطين أون لاين