الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة ومناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت أحد الشبان الفلسطينيين وذلك بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال في طوباس.

وأصيب شابين برصاص الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس، فيما جرى اعتقال أحدهما، إضافة إلى اعتقال حمزة أبو ميزر من الخليل ومصطفى جمعة صباح من جفنا شمال رام الله.

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ففي القدس، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ونفذت عدد من المداهمات والاعتقالات في البلدة، تزامناً مع اقتحام بلدة العيساوية واعتقال ثلاثة شبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أيهم حلبية من بلدة أبو ديس، إلى جانب اعتقال الشاب صديق أبو الشحم عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين المحررين زيد الخراز، ومهند طبنجة، عقب اقتحام منزلهما في خلة العامود بالمدينة.

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ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين