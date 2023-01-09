يوم الانقلاب .. 20 هدفاً في يوم واحد بدوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت مباريات يوم الأحد من بطولة الدوري بدرجاته المختلفة في قطاع غزة، غزارة تهديفية بعدما استقبلت الشباك "20" هدفاً في 5 مباريات فقط.

وانتهت 4 مباريات بفوز أحد الفريقين، بينما انتهت مباراة واحدة فقط، والتي جمعت بين بيت لاهيا والمجمع الإسلامي في الدرجة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت مباراة الصلاح والرباط أكثر المباريات غزارة تهديفية، بعدما اهتزت الشباك 7 مرات، وانتهت بفوز فريق الصلاح بنتيجة (4_3).

وانتهى الشوط الأول في مباراتي غزة الرياضي واتحاد بيت حانون، واتحاد الشجاعية وشباب الزوايدة، بتقدم بيت حانون والزوايدة، لكن انقلب الحال في الشوط الثاني، وتمكن فريقا غزة الرياضي والشجاعية من تحقيق الفوز في نهاية المطاف، وهو حصل في مباراة الصلاح والرباط في دوري الدرجة الثانية، بعدما كان الصلاح متأخراً في الشوط الأول، وتمكن من الانتصار في الشوط الثاني.

وتمكن شباب جباليا من الفوز على خدمات النصيرات بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد الملفوح في الشوط الثاني من اللقاء.