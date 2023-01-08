النقابات المهنية تمهل حكومة اشتية حتى نهاية الشهر لتنفيذ الاتفاقيات

دعت النقابات المهنية في الضفة الغربية، حكومة اشتية للالتزام الفوري بتنفيذ كافة الاتفاقيات المُوقّعة مع جميع النقابات والاتحادات، وأمهلتها حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذها.

وقررت النقابات- بحسب بيان صدر عنها عقب اجتماعها اليوم الأحد- تشكيل إطار تنسيقي موحد يضم كافة النقابات لخلق آلية متابعة مشتركة فيما بينها، داعية كافة الاتحادات والنقابات إلى الانضمام لهذا التجمع.

وأكدت أنّ هذا الإطار التنسيقي سيبقى في حالة انعقاد دائم "للاستمرار في النضال المطلبي لإحقاق الحقوق".

ومن القضايا التي ناقشها الاجتماع "استمرار الخصومات على رواتب الموظفين، وعدم تلبية مطالبهم العادلة والتي أثّرت بشكل خطير على قدرتهم على تقديم خدماتهم لأبناء شعبنا".

وأكدت النقابات المهنية أنّ أيّ إجراءات ستقوم بها النقابات لاحقًا ليست موجهة ضد أبناء شعبنا، بل هي ضد الظلم الواقع عليهم، والذي مسّ قدرتهم على تقديم خدماتهم.

وقالت إنّ "هذه النقابات التي انتُخبت ديمقراطيًّا، ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة، ومتابعتها في كافة القضايا، في ظل غياب المجلس التشريعي".

وعبّرت النقابات عن رفضها لصرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، في ظل الأزمة المالية التي تدّعيها الحكومة، "في حين كان الأجدر بها صرف الرواتب كاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين