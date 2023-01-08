قررت (المحكمة) المركزية في مدينة الناصرة المحتلة، تحديد جلسة استئناف جديدة لأسرى “نفق الحرية”، احتجاجًا على الأحكام التي صدرت بحقهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ الجلسة ستعقد بتاريخ 10/01/2023 تمام الساعة الحادية عشر صباحًا في المحكمة المركزية.

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يذكر أن أسرى النفق يعيشون في ظروف اعتقالية سيئة للغاية مع استمرار إدارة السجون بالتنكيل بهم، من خلال حملات التفتيش المستمرة، إلى جانب نقلهم كل عدة شهور إلى سجون مختلفة وزجهم في أقسام العزل.

وكان 6 أسرى فلسطينيين هم: محمد ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري وزكريا زبيدي، نجحوا فجر يوم (6 سبتمبر 2021)، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.

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وفي سبتمبر 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقالت بلسان المتحدث باسم جناحها العسكري "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

وفي سياق متصل، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فميما تجاوز عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين