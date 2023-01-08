الأوقاف بغزة توضح آلية توزيع لحوم الأضاحي السعودية على الأسر الفقيرة

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة استلامها قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وأوضحت الوزارة، أن القافلة تضم 6 شاحنات كبيرة محملة بـ 12.000 ذبيحة، منوهةً بأنها ستُوزع على مستحقيها من خلال لجان الزكاة المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تفريغ حمولة القافلة وتخزينها في ثلاجات كبيرة لحفظ اللحوم لحين اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل البدء بعملية التوزيع.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستُعلن عن أماكن التوزيع داعيةً مختلف وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تغطية عملية التوزيع بموضوعية وحيادية.

ودعت لضرورة تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بهذا المشروع الكبير بما يسهم في إظهار صورة مشرقة لهذا الشعب الصابر.

وقدمت الأوقاف شكرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز صموده على الأرض.

وأعربت الوزارة عن جزيل شكرها لجمهورية مصر العربية على ما تقدمه من تسهيلات للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.















المصدر / فلسطين أون لاين