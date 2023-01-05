جبارين يحذر الاحتلال من الاعتداء على الأسرى والمسرى

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، إن أبناء شعبنا في كل الأماكن، لديهم الإرادة لدفع الثمن من أجل طرد الاحتلال.

وأضاف حبارين في تصريح مساء اليوم الخميس لقناة "الأقصى"، أنه لم تنجح أي جهود في مسيرة المفاوضات بالإفراج عن الأسير كريم يونس رغم وجوده في السجن منذ أربعة عقود.

وتنسم كريم يونس الحرية صباح اليوم بعد قضائه 40 عاماً في سجون الاحتلال.

وأكد جبارين أن الأسرى هم محل إجماع وطني، وعلى أبناء شعبنا أن يتوحدوا لإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب السلطة في الضفة الغربية بإنهاء ظاهرة التنسيق الأمني المخجلة في تاريخ شعبنا.

وأضاف مسئول ملف الأسرى في حركة حماس إنه من حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم كل الطرق والوسائل لإنهاء الاحتلال وتحرير الأسرى.

واستطرد قائلا: "حركة حماس تتابع ما يجرى من حكومة الاحتلال، وستكون ردة الفعل كبيرة في حال الاعتداء على الأسرى والمسرى".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ويخرج منه ألف يحيى عياش وغيره من المقاومين.

وأضاف جبارين أن حماس تتعملق بعد مرور 27 عامًا على استشهاد المهندس يحيى عياش، وأنه إذا ظن الاحتلال أنه باغتيال قائد أو مقاوم قد نال من المقاومة، فإنه واهم جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين