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إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2023

04 يناير 2023 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول من العام 2022-2023.

وأوضح الصندوق أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض، الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص قيمة القروض التي حصلوا عليها وتأكيد رغبتهم بها، ومن ثم التوجه إلى المكان المُخصّص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.

وأشار الصندوق إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 08/1/2023، لغاية نفاد المبلغ المخصص لكل مؤسسة تعليمية، وبموعد أقصاه يوم الأحد 5/2/2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
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