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الكنيسة الإنجيلية تدين اعتداء المستوطنين على مقبرة (البروتستانتية)

04 يناير 2023 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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أدانت للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، الأربعاء، اعتداء المستوطنين المتطرفين على مقبرة (البروتستانتية) في القدس المحتلة.

وقال رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس المطران حسام نعوم، خلال مؤتمر صحفي بالمقبرة، إننا تلقينا أخبارًا صعبة عن تكسير شواهد قبور وصلبان وبعض الصور الموجودة على القبور.

وأضاف نعوم، إنه لعمل جبان ومقزز، ويرفضه أي إنسان فيه قطرة دم إنسانية ويُظهر خطاب كراهية واضح للمسيحيين في مدينة القدس وهو أمر نرفضه رفضًا كاملًا.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتطرقين الصهاينة على المقابر الإسلامية والمسيحية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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