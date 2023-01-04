قوات الاحتلال تسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جثمانيّ الشهيدين أشرف هلسة من القدس ومحمد عمرو من الخليل.

وأوضحت"الشؤون المدنية" إنها برفقة طواقم جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، تسلمت جثماني الشهيدين "هلسة" و"عمرو" بعد احتجازهما قرابة العامين من قبل الاحتلال.

وجرى تسليم جثامين الشهداء عند حاجز "الزعيم" العسكري شرقي مدينة القدس؛ قبل أن يُنقلا لبلدتي السواحرة جنوبي مدينة القدس، وحلحول شمالي الخليل.

وارتقى الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عامًا) عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، في 17 أغسطس عام 2020، وتم احتجاز جثمانه منذ ذلك الوقت.

واستشهد محمد عمرو (36 عامًا) يوم 1 فبراير/ شباط 2021، برصاص جيش الاحتلال، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال والمستوطنين قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 114 شهيدًا منذ عودة سياسة الاحتجاز في العام 2015، إلى جانب 256 جثمانًا تحتجزهم في مقابر الأرقام.

المصدر / فلسطين أون لاين