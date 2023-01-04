عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووثّقت دائرة أوقاف القدس، اقتحام عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية.

ويوميًّا ما عدا الجمعة والسبت، يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ويوم أمس الثلاثاء اقتحم نحو 170 مستوطنًا متطرفًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية. وبدأت عملية الاقتحام في ساعات الصباح الأولى، كان على رأسه وزير الأمن القومي في حكومة "نتنياهو"، إيتمار بن غفير.















المصدر / فلسطين أون لاين