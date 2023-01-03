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بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية في باحاته

03 يناير 2023 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من شرطة وعناصر أمن الاحتلال الإسرائيلي.

ووثّقت مصادر مقدسّية، قيام مستوطنين بأداء صلوات وطقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب الملك فيصل.

وجاء الاقتحام على دفعات من بعد اقتحام المتطرف الفاشي ايتمار بن غفير لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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