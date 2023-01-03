قاسم: جريمة اقتحام بن غفير للأقصى استمرارٌ لعدوان الاحتلال على المقدّسات

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن جريمة اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي "بن غفير" لـ المسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال على مقدّساتنا وحربه على هويته العربية.

وشدّد قاسم في تصريح له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، على أن المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينيًّا عربيًّا إسلاميًّا، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغير هذه الحقيقة.

كما وشدّد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدّساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بانتصار شعبنا النهائي وطرد المحتل عن كامل أرضنا.

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وكان المتطرف الفاشي بن غفير اقتحم في ساعات الصباح الأولى المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشدّدة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات كبيرة من أجهزة أمن وشرطة الاحتلال عملت على تأمين اقتحام بن غفير لساحات الأقصى.

وذكرت مراسلة قناة كان العبرية، أن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" هو من أعطى الأوامر لـ"بن غفير" لاقتحام الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين