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"الشورى" القطري يحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي

03 يناير 2023 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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أدان مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية، الإثنين، استمرار محاولات حكومة المستوطنين الفاشية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وطالب المجلس، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) برلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخاً وانتهاكاً سافراً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وحذر من "خطورة أنشطة تطوير الاستيطان الإسرائيلي على عملية السلام وحل الدولتين".

وأكد المجلس أن "هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس".

والأحد، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) أن وزير ما يسمى الأمن القومي للاحتلال الجديد إيتمار بن غفير، أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى، دون تحديد موعد لذلك، إلا أنه أعلن مساء اليوم عن تراجعه “مؤقتاً”.

يأتي ذلك وسط مخاوف فلسطينية وإقليمية ودولية من تصعيد وتيرة الاستيطان، في ظل حكومة المستوطنين العنصرية الجديدة، التي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية.

المصدر / وكالات
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#القدس #قطر #المسجد الاقصى #الاستيطان

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