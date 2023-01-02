صديق محمد صلاح يعود إلى الدوري الفرنسي بعد 10 سنوات

عاد المدافع الكرواتي الدولي ديان لوفرين الى صفوف ناديه السابق ليون الفرنسي في عقد لعامين ونصف، قادمًا من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

وسبق ان لعب لوفرين مع النادي الفرنسي قبل عشر سنوات.

لوفرين (33 عاماً) وصاحب الـ 78 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خاض تجربة اولى مع ليون بين العامين 2010 و2013، قبل ان ينتقل الى الدوري الانكليزي من بوابة ساوثمبتون (31 مباراة، هدفان) مقابل 10 ملايين يورو لينضم الى ليفريول (2014-2020 مع 185 مباراة و8 اهداف). وتُوج مع الريدز بلقب الدوري الانكليزي عام 2020 ودوري ابطال اوروبا 2019.

انتقل بعدها الى صفوف زينيت في عام 2020 حيث حمل شارة القيادة (63 مباراة، 3 أهداف)، وأحرز معه لقب الدوري الروسي مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين.

وفي محطته الاولى مع ليون، خاض 102 مباراة وفاز معه بكأس فرنسا عام 2012 برفقة ألكسندر لاكازيت الذي يلعب حاليًا في الفريق.

وسيضيف النجم الكرواتي المخضرم خبرة وافرة الى خط الدفاع في تشكيلة المدرب لوران بلان. إذ خسر الفريق مباراته الاخيرة امام كليرمون 1-صفر في الدوري المحلي، وشغل مركز الظهير الايمن الشاب سايل كومبيدي ابن الـ 17 عامًا ومركز قلب الدفاع العاجي سينالي ديومانديه (21 عاما وكاستيلو لوكيبا (20 عاما).

وقال لوفرين لموقع النادي الرسمي "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى ليون، النادي الذي فتح لي أبواب كرة القدم الدولية. غادرت ليون في عام 2013 وأنا أشعر بالأسف لأنني شعرت بأنني لم أظهر كل شيء. أريد أن أثبت للجميع اللاعب الذي انا عليه".

المصدر / وكالات