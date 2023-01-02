"لابيد": قرار بن غفير اقتحام الأقصى "استفزاز سيؤدي إلى عنف"

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الإثنين، عزم وزير أمن الاحتلال القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف ايتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى "استفزازا سيؤدي إلى عنف"، داعيا إلى منعه عن ذلك.

وقال لابيد زعيم المعارضة في تغريدة على تويتر: "يجب أن لا يصعد ايتمار بن غفير إلى الحرم، فهذا استفزاز سيؤدي إلى عنف وسيعرض حياة الناس للخطر ويودي بحياة البشر".

وفي إشارة الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوضح لابيد: "مع كل هذا مع كون بيبي ضعيفًا، عليه هذه المرة أن يقف ويخبره: لا تصعد إلى الحرم لأن الناس سيموتون".

والأحد، أعلن بن غفير في تغريدة، عزمه اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المقبلة، قائلا إن الأقصى "قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي".

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.

وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بصورة أحادية عام 2003 باقتحام المستوطنين للمسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ ذلك الحين دعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد إلى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، لكن دون أن تجد استجابة من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين