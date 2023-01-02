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حماس: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

02 يناير 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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أكدت حركة "حماس" أن مخططات وتهديد الوزير في حكومة الاحتلال الجديدة "إيتمار بن غفير"، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

ودعت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فـ"قدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس".

 وطالبت الحركة أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم بنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #اقتحام الأقصى #بن غفير

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