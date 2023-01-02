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بالفيديو الجماهير الفلسطينية تُشيّع جثماني الشهيدين "حوشية" و"عابد" بجنين

02 يناير 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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مشهد من تشييع الجماهير الفلسطينية للشهيدين عابد وحوشيه

شيَّعت الجماهير الفلسطينية بمدينة جنين، جثماني الشهيدين، محمد حوشية، وفؤاد عابد، واللذان ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة فجر اليوم الاثنين، وتفجيرها لمنزلَي شهيدَي عملية الجلمة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منزل ذوي الشهيدين، حيث ألقت عائلتهما وأصدقاؤهما نظرة الوداع على جثمانهما الطاهر.

ورفع المشاركون في جنازة الشهيدين الأعلام الفلسطينية، فيما هتفت الجموع بشعارات تُمجّد الشهداء والمقاومة.

وارتقى الشهيد محمد سامر حسن حوشية (22 عامًا)، من بلدة اليامون، متأثرًا بإصابته بعيارات نارية متفجرة بالصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين، فيما ارتقى الفتى فؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا) من كفر دان، متأثرًا بإصابته بالبطن والفخذ.

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وهدمت قوات الاحتلال منزلَي شهيدَي عملية الجلمة، البطلين أحمد وعبد الرحمن عابد.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدَي جنين، أحمد وعبد الرحمن عابد، واللذان ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم الاثنين، وتفجيرها لمنزلَي شهيدَي عملية الجلمة.

وقالت في بيانٍ لها والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "تزفُّ حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني: الشهيد البطل فؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا)، أحد مجاهدي الحركة، من بلدة كفر دان، والشهيد البطل: محمد سامر حوشية (22 عامًا)، من بلدة اليامون.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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