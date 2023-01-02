فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأهلي يتطلع للحفاظ على الصدارة وخدمات خانيونس لاستعادتها

"حماس" تدين القصف الإسرائيلي على سوريا واستهداف مطار دمشق

أرصاد السعودية ترفع درجة الإنذار إلى "تحذير" و"متقدم"

آليات الاحتلال تتوغل جنوب شرق قطاع غزة

الحصار وعقوبات السلطة يُعمِّقان "التكييش" في غزة والاقتصاد تحظره

المقدسي عرامين.. أول ضحية لسياسة هدم المنازل في 2023

كتائب القسام تزفُّ قائدًا من جباليا تُوفّي إثر سكتة قلبية

الفنانة قعدان.. تعيد تدوير المخلفات لأشكال فنية مفيدة

حكومة الانقلاب في (إسرائيل)

عودة نتنياهو.. عهد إرهاب غير مسبوق ضد الفلسطينيين

"حماس" تدين القصف الإسرائيلي على سوريا واستهداف مطار دمشق

02 يناير 2023 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
...
"حماس" تدين العدوان على سوريا واستهداف مطار دمشق

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف مطار دمشق الدولي، فجر اليوم.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها جهاد طه، الاثنين، إنّ العدوان يكشف مجدّدًا خطر هذا الاحتلال على أمن المنطقة واستقرارها، ويفضح مدى إرهابه وإجرامه المتصاعد في ظلّ تشكيل حكومة المجرم نتنياهو الفاشية والمتطرّفة؛ الأمر الذي يستدعي تجريم سياساته العنصرية الفاشية، والعمل على عزل هذا الكيان الغاصب، وإنهاء احتلاله لفلسطين ولأراضينا العربية المحتلة.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدوانًا على سورية ومطار دمشق، أسفر عن استشهاد أربعة بينهم جنديان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #العدوان على سورية #العدوان الإسرائيلي على سوريا #قصف إسرائيلي على سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة