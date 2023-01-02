"حماس" تدين القصف الإسرائيلي على سوريا واستهداف مطار دمشق

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف مطار دمشق الدولي، فجر اليوم.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها جهاد طه، الاثنين، إنّ العدوان يكشف مجدّدًا خطر هذا الاحتلال على أمن المنطقة واستقرارها، ويفضح مدى إرهابه وإجرامه المتصاعد في ظلّ تشكيل حكومة المجرم نتنياهو الفاشية والمتطرّفة؛ الأمر الذي يستدعي تجريم سياساته العنصرية الفاشية، والعمل على عزل هذا الكيان الغاصب، وإنهاء احتلاله لفلسطين ولأراضينا العربية المحتلة.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدوانًا على سورية ومطار دمشق، أسفر عن استشهاد أربعة بينهم جنديان.

المصدر / فلسطين أون لاين