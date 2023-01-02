الاحتلال يُفجّر منزلي الشهيدين "عابد" قضاء جنين

فجرّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلي الشهيدين أحمد، وعبد الرحمن عابد ببلدة كفر دان قضاء جنين، وهما مُنفّذا عملية حاجز الجلمة البطولية.

ووعلى إثر الاقتحام استشهد الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، أثناء اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين.

ووقعت اشتباكات مسلحة في برقين أثناء توجُّه جيش الاحتلال لاقتحام قرية كفر دان، فيما سُمعت عمليات إطلاق نار متتالية صوب جنود الاحتلال في مناطق عدة بجنين، أثناء توجُّه تعزيزات عسكرية للاحتلال صوب القرية.

وأسفرت العملية البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال قرب الحاجز العسكري بجنين، عن مقتل ضابط إسرائيلي.

يُذكر أنّ الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد استُشهدا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عملية إطلاق نار إلى جانب 12 عملًا مقاومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين