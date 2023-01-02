المكتب الإعلامي: مرابطون على حدود الكلمة والصورة

في عام ٢٠٠٩م أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا يقضي بأن يكون يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام يومًا (للوفاء للإعلامي الفلسطيني). المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حافظ على هذه السنة الحسنة التي تنادي بتكريم الإعلامي الفلسطيني وفاءً له على نضاله، وجهوده اليومية المتواصلة في خدمة قضيته ووطنه.

المكتب الإعلامي يحتفي يوميا بالإعلاميين الفلسطينيين، بما يوفر لهم من طقس من الحرية ملائم لطبيعة مهنتهم ذات المميزات الخاصة، التي توصف بمهنة المتاعب، لما يلاقيه الإعلامي من معوقات، ومصاعب، وما يعانيه من أخطار، وما يقدمه من تضحيات لإيصال الصورة الصادقة والكلمة المعبرة للمواطنين.

العسكريون يرابطون على حدود الوطن ليصدوا هجمات المعتدين، والإعلاميون يرابطون على حدود الكلمة، والصورة، والمشهد، والقصة، لتحقيق الهدف نفسه، وهو مواجهة العدو، وهزيمة مناوراته، ودحض رسالته المزيفة. من العسكر من يقع شهيدا، أو جريحا، أو أسيرا، لا تثنيه الإصابة عن إكمال مشواره الجهادي، وكذا الإعلامي الفلسطيني لا تثنيه المتاعب عن مواصلة الطريق، وقد يقع شهيد رصاصة غادرة، أو جريح رصاصة متعمدة أو طائشة.

في عام ٢٠٢٢م سقطت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة متعمدة من جندي صهيوني وهي على رأس عملها تنقل الحقيقة للمشاهدين. كان القتل متعمدا بحسب جلّ التحقيقيات ذات الشأن، ولكن العدو تملّص، أو قل يعمل على التملّص من جريمته، ولكن فضائية الجزيرة، والأقلام الحرة والمسؤولة -والمكتب الإعلامي الحكومي منها- تصدوا له، وما زالوا يتصدون له، فالجزيرة تقدمت بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية، والمكتب الإعلامي الحكومية نظّم مسابقة متعددة المحاور عن الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وقدّم جوائز ذات مغزى للفائزين في هذه المحاور في احتفالهم بيوم الوفاء قبل أيام معدودة، وهو ما أحيا قضية الإعلامية، وجعلها عنوانا لتضحيات الإعلاميين في عام ٢٠٢٢م.

كان احتفال هذا العام مهيبا، تزاوج فيه الألم مع الأمل، والتقى فيه الحكومي مع الأهلي، وتفاعل الجميع مع الوطن، ومع مهنة المتاعب، وقدم المكتب الإعلامي رؤيته الإعلامية للعام الحالي 2023، وجلّ الإعلاميين -كما أفادوا- يتوقعون أن يكون عاما ساخنا، ومليئا بالأحداث، وحالات العدوان، وعليه تكون حاجة الوطن فيه للإعلامي المسئول أكثر وأوسع. كل التحية للمكتب، وكل التحية لفرسان الإعلام، وأعضاء مهنة المتاعب الوطنية، في يوم الوفاء للمرابطين على حدود الكلمة والصورة والقصة، في يوم عيدهم السنوي.