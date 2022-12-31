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أول الدول استقبالًا للعام الجديد 2023

31 ديسمبر 2022 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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أول الدول استقبالًا للعام الجديد 2023

تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك".

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

 

المصدر / وكالات
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