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قاسم يُهنئ فتح بانطلاقتها ويؤكد على حتمية العمل الوطني المشترك

31 ديسمبر 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

توجه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم السبت، بالتهنئة لحركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ58.

وقال قاسم في حسابه عبر تويتر، "نهنئ الإخوة في حركة فتح في ذكرى انطلاقتهم الـ58، ونؤكد على استراتيجيتنا الثابتة بحتمية العمل الوطني المشترك على أرضية التمسك بثوابت شعبنا، والنضال بأشكاله كافة، لاسترجاع حقوقه الوطنية العادلة وفي مقدمتها تحرير الأرض والأسرى والخلاص من الاحتلال ومواجهة حكومته الفاشية"..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #فتح #قاسم

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