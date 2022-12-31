قاسم يُهنئ فتح بانطلاقتها ويؤكد على حتمية العمل الوطني المشترك

توجه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم السبت، بالتهنئة لحركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ58.

وقال قاسم في حسابه عبر تويتر، "نهنئ الإخوة في حركة فتح في ذكرى انطلاقتهم الـ58، ونؤكد على استراتيجيتنا الثابتة بحتمية العمل الوطني المشترك على أرضية التمسك بثوابت شعبنا، والنضال بأشكاله كافة، لاسترجاع حقوقه الوطنية العادلة وفي مقدمتها تحرير الأرض والأسرى والخلاص من الاحتلال ومواجهة حكومته الفاشية"..

نهنئ الإخوة في حركة فتح في ذكرى انطلاقتهم ل 58 .. ونؤكد على استراتيجيتنا الثابتة بحتمية العمل الوطني المشترك على أرضية التمسك بثوابت شعبنا، والنضال بأشكاله كافة، لاسترجاع حقوقه الوطنية العادلة وفي مقدمتها تحرير الأرض والأسرى والخلاص من الاحتلال ومواجهة حكومته الفاشية. — حازم قاسم (@hazemaq) December 31, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين