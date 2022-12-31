الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم، على حاجز عسكري غرب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد فودة وبكر العسس، في أثناء مرورهما على حاجز صرة غرب مدينة نابلس.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابًا من مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمرو بلال حمامي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتّشته.

كما اعتقلت شابين من بلدة سعير شرق الخليل وهما محمد موسى الفروخ، ومنتصر عبد الرحمن الفروخ، وكلاهما يبلغان من العمر 19 عاما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتّشتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين