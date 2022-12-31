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الداخلية بغزة: 10257 مغادراً و10768 وافداً عبر حاجز بيت حانون

31 ديسمبر 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (25-30 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10257 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 10768 وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10194 مواطنًا و25 أجانب، و38 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 10650 مواطنًا، و33 أجنبيًا، و76 من فلسطينيي الداخل، و9 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حاجز بيت حانون #الداخلية بغزة

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