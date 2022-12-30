نتنياهو وبن غفير يتخذا أول قرار أمني

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أول قرار مشترك بعد يوم من أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقرر تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس من قوات الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه بعد غد الأحد.

وقرر نتنياهو وغالانت وبن غفير تأجيل القرار لمدة شهر، بحسب القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.

وبحسب القناة "في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض (قائد)الشرطة كوبي شبتاي وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الجيش، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة".

ويدور الحديث عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن إسرائيلي.

المصدر / وكالات