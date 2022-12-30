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"آخر يوم".. ملف تصدره صحيفة فلسطين حول أبرز أحداث 2022

30 ديسمبر 2022 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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ملف خاص - صحيفة فلسطين

تنشر صحيفة فلسطين اليومية،  يوم غدٍ السبت ملفًا خاصا بعنوان "آخر يوم".

ويتضمن الملف عددا من التقارير والإحصاءات والمعالجات لأبرز أحداث عام ٢٠٢٢ ويسلط الضوء على تطور المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

كما يرصد الملف أزمات السلطة برام الله وحكومة اشتية، ويفضح ظاهرة تفاقم الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، ويبرز الاعتداءات الوحشية ضد الصحافيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتناول دور حركة "حماس" البارز في مد يد العون للاجئين الفلسطين في مخيمات لبنان.

وجاءت أبرز عناوين التقارير الصحفية في الملف الخاص على النحو التالي:

  • أبو الرعد خازم.. هدم "معبد دايتون" وصار أيقونة الثائرين
  • عرين الأسود.. هوية جديدة للشباب الفلسطيني المقاوم
  • حوارات الجزائر 2022.. فرصة لتحقيق المصالحة اصطدمت باشتراطات عباس
  • عمليات المقاومة في 2022.. غلة مرعبة اخترقت منظومة الاحتلال الأمنية
  • أبرزها اغتيال "أبو عاقلة".. عام 2022 الأقسى على الصحفيين الفلسطينيين بفعل جرائم الاحتلال
  • "حماس" تبلسم جراح لاجئي لبنان بحزمة مساعدات إغاثية 
المصدر / فلسطين أون لاين
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