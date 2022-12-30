عرض إنجليزي للمغربي سليم أملاح.. تعرف على النادي الذي يريده

تسعى إدارة نوتينغهام فورست الإنجليزي، إلى التعاقد مع متوسط ميدان جديد من أجل تعزيز صفوفها تحسبا للنصف الثاني من الموسم، ووضع مسؤولو النادي الإنجليزي، نجم المنتخب المغربي وستاندارد لييج البلجيكي، سليم أملاح هدفاً لهم من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشار تقرير حديث لموقع "ميل أونلاين" الإنجليزي، إلى أن أملاح بات على أعتاب الرحيل عن صفوف فريقه الحالي ستاندارد لييج، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق، ويوجد على رادار نادي نوتينغهام فورست المستعد لتلبية شروط المغربي من أجل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني أملاح (26 عامًا) منذ عودته إلى بلجيكا بعد مشاركته مع المغرب في مونديال قطر، بسبب رفضه لتجديد عقده، حيث تم إنزاله للتدرب مع الفريق الرديف، ما دفع بعض الأندية للتواصل معه على غرار نوتينغهام فورست وفالنسيا الإسباني، الذي يريد التعاقد معه أيضا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتنتظر إدارة النادي البلجيكي عرضا رسميا من أحد الأندية التي تريد التعاقد مع أملاح من أجل إتمام الصفقة، وتفادي رحيله مجانا بعد نهاية الموسم الجاري، لكون عقد أملاح ينتهي صيف عام 2023، وحسب ذات التقرير، فإن أملاح يفضل المغادرة حاليا وعدم الانتظار إلى غاية نهاية الموسم.

وبصم أملاح على بداية موسم جيدة في الدوري البلجيكي رفقة ستاندارد لييج، حين شارك في 9 مباريات وسجل 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة، ولكن قراره ورغبته في تغيير الأجواء جعلت مدرب فريقه يبعده من حساباته الفنية بقرار من إدارة فريقه كطريقة للضغط عليه لتجديد عقده.

المصدر / وكالات