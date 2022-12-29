عمدة لندن يؤدي مناسك العمرة ويتمنى عامًا سعيدًا للجميع

نشر عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، أمس، في حسابه على فيسبوك، صورا من الحرم المكي الشريف، أثناء أدائه مناسك العمرة.

وعلّق خان قائلا: “نهاية مباركة لعام 2022… خلال هذا الوقت الخاص للعديد من العائلات، أنا ممتن لأنني تمكنت من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة العمرة مع عائلتي… ليكن 2023 رائعا للجميع”.

صادق خان، المسلم من أصول باكستانية، تولى منصب عمدة لندن للمرة الثانية تواليا، حيث أُعيد انتخابه في شهر مايو 2021، عن حزب العمال البريطاني.

في ذلك الوقت، ذكرت “وكالة بي أيه ميديا البريطانية” أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن منافسهُ شون بيلي من حزب المحافظين سيحتل المركز الثاني بفارق كبير في السباق على منصب عمدة المدينة.

وحصل خان على مليون و206 آلاف و34 صوتا، مقابل 977 ألفا و601 صوت لبيلي.

أمّا في ولايته الأولى للعاصمة البريطانية، عام 2016، فقد هزم صادق خان، المرشحَ الثري اليهودي زاك غولدسميث المتحدر من النخبة البريطانية، والذي لم تؤد حملته التي انطوت على تلميحات مناهضة للإسلام، إلى إقناع الناخبين.

وكان ذلك انتصارا ساحقا، كسر خلاله صادق خان سيطرة المحافظين على منصب عمدة لندن التي استمرت لثماني سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين