بعد انتقادات الشيخ.. الطيراوي يهاجم عباس ويحمّله مسؤولية الخلافات داخل فتح

وجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي المسؤولية عمّا ما آلت إليه أمور فتح الداخلية والخلافات بين أركانها، لرئيس السلطة محمود عباس ولأعضاء مركزية فتح، في ثاني انتقاد يوجّه خلال أيام لعباس من أعضاء مركزية الحركة التي يترأسها.

ونشر قروب "أيقونة الثورة" رسالة الطيراوي لعباس، وجاء فيها "بالله عليكم كم من القرارات العامة والتاريخية التي تليق باسم ومكانة اللجنة المركزية تم اتخاذها"

وتابع "كم من تعميم إلى التنظيم وأعضاء الحركة كتبنا، ولا أريد أن أعدّد أكثر من ذلك لأنكم تعرفون هذا كله".

وتساءل الطيراوي عن مصير خطط وبرامج النهوض بفتح، قائلا "كم من الخطط والبرامج من أجل النهوض بالحركة وعلى أي مستوى من المستويات قد رسمنا".

ووجّه لومه الشديد لأعضاء مركزية فتح عمّا آل إليه وضع الحركة، باقول "نحن أيها الأخوة سمحنا أن يقول علينا في المقاهي والمجالس العامة، وما وصل إليه حال إخواننا في اللجنة المركزية من أن يصبحوا مجالًا للتندر والسخرية منا أولًا ومن غيرنا بعد سنوات".

مؤخراً، سحبت السلطة الفلسطينية الحراسات التي كانت ترافق الطيراوي وجرده محمود عباس من العديد من المناصب وذلك على خلفية كشف الطيراوي عدد من فضائح حسين الشيخ وخلافاته مع جبريل الرجوب.



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وقبل أيام، وجّه عضو مركزية فتح حسين الشيخ قد انتقادات حادّة ضد رئيس السلطة محمود عباس، وعدد من المسؤولين المحيطين به، وحمّلهم مسؤولية ما وصفه بالفوضى في الضفة الغربية.

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ومؤخراً، سحبت السلطة الحراسات التي كانت ترافق الطيراوي وجرّده عباس من العديد من المناصب وذلك على خلفية كشف الطيراوي عدد من فضائح حسين الشيخ وخلافاته مع جبريل الرجوب.

وعزا الطيراوي وصولهم إلى مرحلة التندر إلى ما وصفه بـ"تنازلنا عن محبتنا حرصنا ومكانتنا وصلاحيتنا ولم يعد لنا من هذا الموقع إلا الاسم".

وسخر من حالة النفاق التي وصلتها علاقة قادة فتح ببعضهم البعض "فتشويه بعضنا وتاريخنا بالاستغابة ونقل الاحاديث وشحذ السيوف ضد بعضنا البعض وعندما نلتقي وكأننا عشاق بالمظهر خصوم بل أعمق بالجوهر".

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وفي موقف غير مسبوق رد راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا الأب مانويل مسلّم على رسالة معايدة عباس له بالأعياد المسيحية، برسالة حادة جدا قال فيها "معايدتك حجّمتني".

المصدر / فلسطين أون لاين