وظيفة شاغرة في جمعية الوفاق الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوفاق الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لموظف ملتيميديا - مصور وممنتح.

المؤهلات المطلوبة:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الملتيميديا أو تخصص ذات صلة.

2- يجيد تصوير الفوتو و تصوير الفيديو الإحترافي.

3- القدرة على إنتاج الأفلام.

4- يجيد التعامل مع الكاميرات المحترفة والعدسات اللازمة للعمل.

5- يجيد العمل على برنامج أدوبي بريميرو وبرنامج الافترايفتكس.

6- يجب أن يكون من سكان محافظة الشمال أومحافظة غزة .

7- القدرة على تحمل ضغط العمل.

8- أن يكون لديه تجربة سابقة في العمل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات ذات العلاقة و يفضل ان يجيد العمل على برنامج الفوتوشوب.

ملاحظات هامة:

1- سيتم عمل اختبار عملي لمن ينجح في المقابلة.

2- سيتم توقيع عقد تجريبي لمدة شهرين للفائز الأول في الاختبار العملي تمهيدا للعقد السنوي.

3- الراتب في الفترة التجريبية 400$ قابل للزيادة فيما بعد.

طريقة التسجيل:

- لمن يرغب بالتسجيل لموظف ملتيميديا (مصور وممنتج) إرسال السيرة الذاتية + نماذج من الأعمال في المونتاج والتصوير والتصميم، على البريد الإلكتروني للجمعية التالي:

[email protected]

- علماً بأنة ينتهى التسجيل بتاريخ 31-12-2022م.