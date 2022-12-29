وظيفة شاغرة في جمعية الوفاق الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوفاق الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لموظف ملتيميديا - مصور وممنتح.
المؤهلات المطلوبة:
1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الملتيميديا أو تخصص ذات صلة.
2- يجيد تصوير الفوتو و تصوير الفيديو الإحترافي.
3- القدرة على إنتاج الأفلام.
4- يجيد التعامل مع الكاميرات المحترفة والعدسات اللازمة للعمل.
5- يجيد العمل على برنامج أدوبي بريميرو وبرنامج الافترايفتكس.
6- يجب أن يكون من سكان محافظة الشمال أومحافظة غزة .
7- القدرة على تحمل ضغط العمل.
8- أن يكون لديه تجربة سابقة في العمل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات ذات العلاقة و يفضل ان يجيد العمل على برنامج الفوتوشوب.
ملاحظات هامة:
1- سيتم عمل اختبار عملي لمن ينجح في المقابلة.
2- سيتم توقيع عقد تجريبي لمدة شهرين للفائز الأول في الاختبار العملي تمهيدا للعقد السنوي.
3- الراتب في الفترة التجريبية 400$ قابل للزيادة فيما بعد.
طريقة التسجيل:
- لمن يرغب بالتسجيل لموظف ملتيميديا (مصور وممنتج) إرسال السيرة الذاتية + نماذج من الأعمال في المونتاج والتصوير والتصميم، على البريد الإلكتروني للجمعية التالي:
- علماً بأنة ينتهى التسجيل بتاريخ 31-12-2022م.